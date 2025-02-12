Будзе обука и покладнє за сертификат професийного хаснователя

ВЕРБАС – Польопривредна совитодавна и фахова служба Вербас, хтора закрива штири општини: Вербас, Кула, Србобран и Бечей, будзе у местох тих општинох орґанизовац обуку и преверйованє знаня за доставанє сертификата за професийне хаснованє защитних средствох у польопривреди.

Тих дньох буду преподаваня у местох општинох Бечей и Србобран. За тераз ше зна же обука и преверйованє знаня за професийного хаснователя у Коцуре будзе орґанизоване на пияток, 21. фебруара на 9 годзин, у сали Месней заєднїци. Кеди будзе у Вербаше и Руским Керестуре будзе ше знац на вовторок 18. фебруара.

У цилю безпечного применьованя средствох за защиту рошлїнох и пре защиту здравя людзох, животиньох и животного штредку, Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди, почало орґанизоване запровадзованє обуки професийних хасновательох.

Обовязку же би прешли обуку маю шицки особи хтори хасную средства за защиту рошлїнох у рамикох окончованя своїх професийних активносцох, як и особи хтори свойо польопривредни продукти пласую на тарґовище.

На основи обуки и положеного преверйованя знаня, шицки достаню сертификат професийного хаснователя, хтори будзе условиє же би могли купиц средства за защиту рошлїнох.

Єднодньову обуку буду орґанизовац польопривредни совитодавни фахово служби, хторим заинтересовани поднєшу вимогу за обуку. Попри вимоги подноши ше и доказ о уплаценей такси за провадзенє обуки и преверйованє знаня и видаванє сертификата професийного хаснователя у суми од 3.310 динари, хтора предписана зоз Законом о републичних админитративних таксох.