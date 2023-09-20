Обука о службеним хаснованю язика и писма

ВЕЛЬКЕ ҐРАДИШТЕ – На Стриберним озеру при Вельким Ґрадишту од 13. по 15. септембер, Мисия ОЕБС у Сербиї у сотруднїцтве зоз Републичним секретариятом за законодавство отримала тродньови семинар наменєни представнїком националних совитох националних меншинох котри бул пошвецени питаньом зоз обласци службеного хаснованя язика и писма и законских овласценьох националних совитох у тей обласци.

Семинар за представнїкох националних совитох националних меншинох бул пошвецени питаньом зоз обласци службеного хаснованя язика и писма и законских овласценьох националних совитох у тей обласци.

Представнїкох зоз 18 националних совитох, медзи хторима була и предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох Блажена Хома Цветкович, привитала и Милица Родич, представнїца ОЕБС и совитнїца за национални меншини, а потим Дарко Радойчич, помоцнїк директора Републичного Секретарияту за законодавство, бешедовал о улоги компетентного орґана за пририхтованє предписаньох о службеним хаснованю язика и писма, законских овласценьох НСНМ у тей обласци, односно о значеню и применьованю.

Препорука Републичного секретарияту за законодавство хасновац електронску управу, провадзиц Рочни план роботи Влади и Акцийни план за запровадзованє програми Влади и узко сотрудзовац зоз Совитом Влади за национални меншини. Поведзене и же ше робота совитох зоз терашнїма средствами огранїчує и ю би требало професионализовац, т.є. утвердзиц кельо наисце єст фахово особи у одредзеним совиту, навесц цо єдному совиту минимум потребне, а окреме би требало анґажовац фаховцох у обласцох над хторима совити маю компетентносц, а то образованє, култура, информованє и служб. хаснованє язика и писма. Постої апликация на мадярским язику о правох службеного хаснованя язика, та би ю могло преложиц на шицки язики хтори у службеним хаснованю, а ту годно приявиц и шицки нєпочитованя хаснованя службеного язика и писма.