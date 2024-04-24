Обука талантованих школярох на Андревлю

АНДРЕВЛЄ – Школяре Туристичного напряму Школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и того року участвовали у проєкту обуки талантованих школярох хтора ше отримує на Андревлю, на Фрушкей гори. Под час отримованя обуки, од 15. по 20. април, школяре пребували у Конґресним центре „Андревлє”.

На проєкту участвовали школяре другого року – Валентин Фаркаш, Наташа Момчилов, Валентина Декан, Мара Ґрмуша и Стефан Суломар, и школяре трецого року Туристичного напряму – Єлена Хромиш, Александра Уґрица, Аня Паланачки, Александра Лалевич и Никола Узелац, а координаторка им була педаґоґа Любица Няради.

Штредньошколци у цеку єдного тижня, мали нагоду робиц на своїх талантох, и участвовац у активносцох зоз обласцох природних и дружтвених наукох, уметносци и култури.

Проєкт витворени по конкурсу Покраїнского секретарията за образованє, предписаня, управу, национални меншини – национални заєднїци, а у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за високе образованє и науково-виглєдовацку дїялносц.