Обука за редакциї медийох на язикох меншинох

НОВИ САД – У будинку Мадяр соу (Войводи Мишича 1) Центер за розвой меншинских и локалних медийох орґанизує Академию за менаджмент медийох „MediaTalks” як дводньову фахову обуку 28. и 29. септембра.

Центер за розвой меншинских и локалних медийох „Minority& local media development center” орґанизує дводньову Академию за менаджмент медийох „MediaTalks” за членох ушорйовацких одборох и новинарох зоз редакцийох медийох на язикох меншинох. Циль тей обуки похопйованє ключних аспектох сучасного новинарства у диґиталним чаше.

Преподаваче на Академиї: висши технїчни руководитель за диґитални розвой проєкту Медиї.Иновациї, ИРЕКС (IREX) Павле Златич, снователька и главна редакторка порталу Сторителер (Storyteller) и медийна експертка за вибудов анґажованей заєднїци и дружтвени мрежи Владимира Дорчова Валтнерова, директорка сектору за диґитални медиї Ясмина Копривица, висши менаджер предаваня и стратеґиї Милош Станич и професорка зоз Економского факултета з Беоґраду Галїна Оґнянов.

Покровитель проєкту Министерство финансийох информованя и телекомуникацийох Републики Сербиї и Управа за културу Городу Нового Саду.