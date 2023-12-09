Обвисценє ЯКП „Рускомˮ жительом Руского Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Рускомˮ обвисцує жительох Руского Керестура же би будовательни материял вецей нє вивожели на Буячу долїну, як потераз, алє на шмециско, як и же би пирню з пецох нє сипали до кантох за шмеце, алє до найлонових мехох, а мех положели коло канти.

Розґурованє глїни и будовательного материялу на Буячей долїни, хтора ше находзи помедзи Роботнїцку улїцу, Русинску, Ленїнову и Новим населєньом, а хторе почало ище 2020. року, тераз закончене.

На тот завод, зоз Рускому обвисцую жительох Керестура же би ше будовательни материял, такволани шут, вецей нє вивожело там, на Буячу долїну, алє на шмециско.

З тей нагоди, з „Рускомуˮ апелую и же би ше пирню зоз пецох нє сипало директно до кантох за шмеце, алє до найлонових мехох, а мех же би ше положело коло канти, понеже ше, як потолковали, прешлого року у камиону за розвоженє шмеца аж три раз прето запалєл огень.

Найлоново мехи з пирню нє треба класц до канти и прето же пре вельку чежину випадує зоз рампи на камиону, та ше ламе. Кед ше у пирнї найдзе жирячка може ше запалїц и канта и камион, пише у сообщеню Рускому.