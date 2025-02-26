Очисцене шмециско коло Идьошскей драги

ВЕРБАС – На подручу Општинскей управи Вербас роботнїки ЯКП „Комуналєц” очисцели дзиве шмециско на початку Улїци Миливоя Чобанского у Вербаше.

Нєдалєко од драги по хторей ше идзе ґу Общей болнїци Вербас на початку Улїци Миливоя Чобанского очисцене дзиве шмециско, сообщене зоз ЯКП „Комуналєц”.

На шмециску коло Идьошскей драги було наруцане вельо будовательного материялу, та шицко очисцене зоз машинами, гвари ше у сообщеню.

На гражданох ше апелує же би совисно одкладали шмеце на за тото одредзених местох як би ше защицело природу и околїско у хторим жию. Тиж ше и здогадує гражданох општини Вербас же шмеце можу вивесц на главну депонию Вербас. Депонованє шмеца ше нє наплацує физичним особом хтори шмеце виноша на авту зоз приколичку.