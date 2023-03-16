Очисцена дзива депония у Ґосподїнцох, а у Чуроґу украднута ограда

ҐОСПОДЇНЦИ/ЧУРОҐ – Роботнїки Явного комуналного подприємства „Чистота” Жабель, очисцели дзиву депонию у Ґосподїнцох, цо и мира за очуванє животного штредку. Зоз тоту акцию очисцели поверхносц векшу як штири тисячи квадратни метери на хторей було наруцаного шмеца, цо загрожовалo здравє гражданох.

Тераз кед депония очисцена, зоз комуналного подприємства апелую на гражданох най буду одвичательни спрам стредку у хторим жиєме.

У Чуроґу пред двома днями украднути дрот зоз хторим була оградзена депония. Ограда положена же би ше зопарло нєодвичательне охабянє шмеца и так защицело животни штредок.

Зоз комуналного подприємства гварели же цали случай приявели компетентним службом, а и же поробя шицко цо у їх моци же би таки инциденти були застановени.