Очкодовани будинок Городскей хижи

НОВИ САД – Вовторок, 5. новембра, после протеста гражданох на Желєзнїцкей станїци, хтори зволани пре нєщесце хторе ше случело 1. новембра кед настрадали 14 особи, порозбивани дзвери и облаки на Городскей хижи на Площи шлєбоди.

Вецей тисячи людзох пришло после тридньовей жалосци, опрез Желєзнїцкей станїци коло 18 годзин. Протест почал зоз минуту цихосци зоз чим дата почесц особом хтори настрадали. Учашнїки протесту ше прешейтали по Булевару ошлєбодзеня по Городску хижу.

Под час протесту очкодовани обєкт Городскей хижи, звалєна защитна ограда на будовалїщу под’жемней ґаражи, очкодовани и просториї Сербскей напредней странки на Булевару ошлєбодзеня.

Протест ескаловал кед ґрупа у хторей були маскирани особи почала розбивац дзвери и облаки на будинку Городскей хижи, вони нука руцали и факлї и петарди и пробовали насилно войсц.

Полицає хтори були у Городскей хижу на насилство реаґовали зоз слизовим ґазом.

Кед почали насилства при Городскей хижи на Площи шлєбоди, учашнїки протесту ше почали розиходзиц.

Вчера Министерство нукашнїх дїлох РС сообщело же полицийни службенїки ПУ Нови Сад под час и после отримованя схода у Новим Садзе превжали мири спрам 14 особох.