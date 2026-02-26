Очкодовани памятнїк Тарасови Шевченкови у Новим Садзе

НОВИ САД – Памятнїк українскому поетови Тарасови Шевченкови у Алеї Мики Антича у Новим Садзе очкодовани на штварту рочнїцу войни у України.

Амбасада України у Републики Сербиї сообщела же зоз вельким нєодоброваньом прияла информацию же очкодовани памятнїк українском поетови Т. Г. Шевченкови у городзе Новим Садзе и наведзене же тот инцидент тримаю же є ганьблїва дїя унапрямена на памятнїк архитектури городу Нового Саду и пробованє оскверньованя здогадованя на символ українского народу, и то на траґични датум за цалу Україну и цивилизовани швет, 24. фебруар.

„Таки поступки вандалох маю циль подкоповац українско-сербски одношеня. Поволуєме орґани порядку и миру Републики Сербиї най виглєдаю обставини того инциденту и виведу виновнїкох пред правду”, наведзене у сообщеню Амбасада України у Републики Сербиї.

Памятнїк українскому поетови Тарасови Шевченкови у Алеї Мики Антича, вовторок, 24. фебруара поляти зоз чарну фарбу и одбити букви зоз поетового презвиска.

Памятнїк поставени 2021. року, дїло є скулптора Володимира Цисарика и дарунок українского города Львова.