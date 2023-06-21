Од нєшка до пиятку Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и шицких основних школох у Сербиї так и у Основней школи „Петро Кузмяк”, од нєшка 21. 22. и 23. юния 36-еро мали матуранти котри закончели осму класу буду покладац Закончуюци испит.

Нєшка ше од 9 до 11 годзин поклада тест зоз мацеринского т.є. руского язика, на ютре з математики, а треци дзень зоз єдного од трох предметох хтори себе кажди школяр вибрал, а то з историї, ґеоґрафиї, биолоґиї, хемиї лєбо физики.

Закончуюци испит ше у шицких школох у Сербиї поклада по строго одредзеней процедури и под надпатрунком Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Резултати Закончуюцого испиту осмаком важни пре упис до штреднєй школи. Прелиминарни резултати буду познати на нєдзелю 25. юния, а конєчни маю буц обявени 28. юния.