Од нєшка конкурс Одбора за културу

НОВИ САД – Одбор за културу Националного совиту Руснацох розписал Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2026. року, котри тирва од нєшка, 2. марца, по пондзелок 6. април. Цалосну документацию, текст Конкурсу и прияву годно пренайсц на сайту НС Руснацох www.rusini.rs на початним боку на руским язику.

Одлуку о розписованю конкурса принєсол Одбор за културу на остатнєй схадзки котра була отримана всоботу, 28. фебруара у Заводу за културу войводянских Руснацох. На схадзки прилапени Звит о роботи одбору у 2025. року и План роботи за наиходзаци 2026. рок котри поднєсла предсидателька Одбору Мелания Мали.

Цо ше дотика конкурсу, и того року ше подношителє можу опредзелїц за єдну з понукнутих трох обласцох – манифестациї, купованє народного облєчива и инструментох, и анґажованє руководительох секцийох.

На конкурс мож конкуровац лєм за манифестациї котри у Репрезентативним календаре манифестацийох Руснацох, догварене же ше и Календар прешири того року, и же конєчни список манифестацийох будзе обявени у наиходзацим тижню.