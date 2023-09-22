КултураМанифестациїРутенпресТексти

Од нєшка „Панонски вашарˮ у Вербаше

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 44 Опатрене

ВЕРБАС – „Панонски вашарˮ манифестация у котрей обєдинєни Медзинародни фестивал фолклору од 22–24. септембер од 20 годзин, 14. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох 22. септембра од 17 годзин и 44. Фестивал фолклорних традицийох Войводини 23. и 24. септембра од 17 годзин.

Керестурски шпивацки ґрупи – дзивоцка, хлопска и женска, буду участвовац на „Панонским вашаруˮ 24. септембра, на 44. Фестивалу фолклорних традицийох Войводини. Фестивал будзе тирвац 23. и 24. септембра од 17 годзин у Вербаше у Центру за физичну културу „Драґо Йововичˮ.

Фестивал орґанизую Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Вербас.

Уход на шицки манифестациї ше нє наплацує.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На Ютʼюб каналу ДКРК обявени шпиванки зоз „Червеней...

Промоция кнїжки о руских фамелийох у Шидзе

Вистава сучасней уметнїци Наталиї Рибович нєшка у Берлину

Почина културна манифестация „Кед голубица лєцела”

Три огнї за седем минути