Од нєшка „Панонски вашарˮ у Вербаше

ВЕРБАС – „Панонски вашарˮ манифестация у котрей обєдинєни Медзинародни фестивал фолклору од 22–24. септембер од 20 годзин, 14. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох 22. септембра од 17 годзин и 44. Фестивал фолклорних традицийох Войводини 23. и 24. септембра од 17 годзин.

Керестурски шпивацки ґрупи – дзивоцка, хлопска и женска, буду участвовац на „Панонским вашаруˮ 24. септембра, на 44. Фестивалу фолклорних традицийох Войводини. Фестивал будзе тирвац 23. и 24. септембра од 17 годзин у Вербаше у Центру за физичну културу „Драґо Йововичˮ.

Фестивал орґанизую Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Вербас.

Уход на шицки манифестациї ше нє наплацує.