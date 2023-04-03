Од нєшка почина Страсни тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка почина Страсни тидзень. У тим пероду вирни роздумую о Христових страсцох.

На Вельки штварток священїки буду споведац вирних котри тримаю перши пиятки, та старших и хорих, бо на пияток нє годни пре Вельки пияток. Вечар, того дня на 19 годзин священїки зоз кир Георгийом буду служиц Службу Василия Велького зоз Вечурню и обрядом умиваня ногох.

На Вельки пияток строги пост. Рано на 8 годзин будзе ше служиц Утриня зоз читаньом 12 страсних Евангелийох. На 15 годзин ше будзе служиц Вечурня кед ше будзе ховац Христа и покладац плащанїцу до гроба.

На Вельку соботу рано на 8 годзин ше будзе служиц Єрусалимска утриня, а на 20 годзин Всеночне зоз Службу Василия Велького и Воскресна утриня.

На нєдзелю – Пасха, дзень Воскресеня Христового. Того дня будзе Служба Божа на 8 годзин, Архиєрейска Служба Божа зоз пошвецаньом паскох.

У манстире малих шестрох на Циґлашоре ше тиж будзе служиц Служба Божа зоз пошвецаньом паскох.

На Шветли пондзелок Служби Божо ше будзе служиц на 9, 11:30 и на 19 годзин. У шицких Службох будзе мированє.

На Шветли вовторок Служби Божо буду на 9, 11:30 и 19 годзин.