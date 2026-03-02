Од нєшка вєдно збераме средства за нову кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” од нєшка, 2. марца, почина кампаню збераня средствох прейґ интернетa за нову кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”, чий автор астрофизичар доктор Роберт Джуджар зоз Австралиї (родом з Руского Керестура).

Слово о такволаним краудфандинґу, збераню малих уплатох прейґ интернета, зоз Сербиї и иножемства, а шицки информациї мож пренайсц на порталу Добри дабар, на тим линку.

Друкованє кнїжкох драге, а средства хтори НВУ „Руске слово” видвоює за свойо виданя вельо менши. Дзекуюци финансийней потримовки за обявйованє тей едукативней кнїжки, годнo ю друковац зоз грубима рамиками, на 48 богато илустрованих бокох, а праве дзекуюци вам, алє и авторови, хтори сам написал кнїжку, илустровал ю, дизайновал и хтори и финансийно будзе участвовац у єй видаваню, тота кнїжка нє лєм же будзе видрукована, алє будзе и туньша як иншак.

Кажда уплата, и зоз жеми и зоз иножемства, будзе унапрямена виключно за тот проєкт, мож уплациц найменєй 500 динари, а циль назберац 80.000 динари. За шицких хтори уплаца шлїдза и награди.

НВУ „Руске слово” видала велї кнїжки за дзеци на руским язику, медзитим, ище вше нє маме кнїжку о вселени, теми хтора цикава велїм дзецом. Праве прето астрофизичар доктор Роберт Джуджар обдумал кнїжку на тоту тему, у хторей на интересантни способ дава одвити любопитлївим дзецом.

Наменєна є дзецом од седем до петнац рокох, а през кнїжку их водза штверо товарише хтори бешедую о нєбесних целох, путованю до вселени, планетох, телескопох, Млєчней драги и других зявеньох. Дзекуюци тей кнїжки, дзеци нє лєм же науча вельо о вселени, алє и як ше велї поняца з тей обласци гуторя на руским язику.

Прешлого року зме праве прейґ специялизованого порталу Добри дабар успишно вєдно назберали пенєжи и за видаванє сликовнїци за наймладших „Мойо перши слова”.