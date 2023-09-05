Од нєшка заварта часц Булевару Михайла Пупина пре Концерт класичней музики „Корзо”

НОВИ САД – Шести Калеидоскоп култури почина 7. септембра зоз церемонию шветочного отвераня на Булевару Михайла Пупина зоз Концертом класичней музики „Корзо” на 20:30 годзин.

После отвераня, Калеидоскоп култури будзе тирвац ище три днї од 8 по 10. септембер у просторе обновеного Креативного дистрикту у Новом Садзе.

Пре отримованє Концерту, од вовторку 5. септембра од 7 годзин до соботи 9. септембра до 18 годзин за транспорт будзе заварта часц Булевара Михайла Пупина, и то часц од Улїци Жарка Зренянина по крижну драгу зоз улїцама Пионирска и Йована Дьордєвича. Тиж нє годно хасновац анї паркинґи у тей часци Булевара.

Пре концерт на Булевару Михайла Пупина пременєни буду и траси городских автобусох, о чим ше мож вецей информовац на тим сайту.

Тиж, будзе дочасово заварта за транспорт и паркиранє у периодзе од 7. септембра од 12 годзин по 11. септембер, часц драги на Булевару деспота Стефана, медзи студентским домом „Живоїн Чулум” и будинком Креативного дистрикту.