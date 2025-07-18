Од осминки по Вельки народни оркестер

Олеся Балач (Рамач) мала лєм пейц роки кед почала ходзиц до музичней школи и кед першираз у рукох тримала найменшу гушлю – осминку. Професорка єй була Ляляна Барна Никитович, хтора нє була лєм професорка, алє и барз добри педаґоґ, дакеди як мац, а нєшка приятелька з хтору вєдно граю на „Ружи”, на „Швету Руснацох” …

Основну школу Олеся закончела у Руским Керестуре, дзе и одросла, музичну у Кули, а потим ше уписала до Стреднєй музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе при професорки Флорини Арабели Зорян. Музичне образованє предлужела на Музичней академиї, а основни студиї закончела при нашому професорови Михалови Будинсковому, при хторому є тиж и на Мастер студийох.

Ище док студирала, през викенди почала грац у бенду хтори бул специялизовани за вешеля и свадзби. У медзичаше ше и одала, народзела два дзивчата, и з потримовку супруга и фамелиї предлужела грац у бенду „Лила” з хторим грала по цалей Войводини, алє и вельо ширше, як гвари – од Бечу по Лесковец. У бенду су скоро шицки школовани музичаре, та и кед ше треба за дацо порихтац, научиц дацо нове, проби нїґда длуго нє тирваю.

Олеся сотрудзує и зоз бендом „Херценшлус”. У марцу 2023. року ше на Евросонґу змагали з писню „Временска зона” и наздавали ше же войду до финала. Гоч ше то нє случело, Балачова гвари же пре тото нє були нєщешлїви, було то єдно красне искуство хторе их лєм мотивовало же би ше предлужели занїмац з музику. На початку того 2025. року зняли албум, обробки староварошских шпиванкох, а тих дньох нагадую же видзе и спомнути компакт-диск.

Балачова ше опробовала и у компонованю, та по тераз викомпоновала три шпиванки за дзеци хтори одшпивани на „Червеним пупчу”. Єдну писню на єй музику одшпивала и єй Юлияна. После „Пупча” ше одшмелєла компоновац и на „Ружовей заградки”. Було то влонї, у тандему з єй тету Меланию Римар, хтора у истей шпиванки автор текста, а Олеся першираз за тоту композицию зробела и аранжман.

Балачова одмалючка росла з музику, перше з нашу руску, алє и з домашню и странску, розличних жанрох. Кед ше єй опитаце на кого ше спатрала, нє роздумує длуго – Неманя Радулович, и Хилари Хан, надпоминаци же док жил єй тато, Юлиян Рамач Чамо, и вон бул тот на хторого ше упатрала и тот хто єй бул найвекша потримовка.

Олеся єден час робела и у просвити кед после законченей Академиї достала роботу як професорка у Музичней школи у Вербаше, тримала приватни годзини гушлї, а єден кратши час робела и у приватней Сербско-русийскей школи у Новим Садзе. Там престала робиц, бо є у септембру 2023. року прията до Радия и Телевизиї Войводини, до Велького народного оркестру дзе одтеди роби, односно, грає.