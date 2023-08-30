Од пондзелку други уписни термин на Русинистики

НОВИ САД – Други уписни термин на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе будзе 4. и 5. септембра, за школски 2023/24. рок.

На Оддзелєню єст места за трох студетох/студенткинї чийо ше школованє финансує зоз буджета, односно за шесцерих на самофинансованю.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, рочна школарина за державянох Републики Сербиї котри ше самофинансую виноши 96.000 динари, а за студентох з иножемства 2.000 евра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох и друге.