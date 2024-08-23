Од пондзелку мож конкуровац за змесценє до студентских домох

НОВИ САД – Студентски центер Нови Сад на пондзелок, 2. септембра, розпише конкурс за змесценє студентох першого року до домох у Новим Садзе, Зомборе и Зренянину. Конкурс будзе тирвац по 16. септембер.

Право на змесценє у домох маю студенти хтори державянє Републики Сербиї и чийо место пребуваня нє у месце шедзицка установи у хторей ше школую, муша ше школовац о трошку держави, а право на змесценє у домох маю и студенти хтори маю державянство дежави у реґиону, хтори сполнюю условия конкурсу.

Шицки деталї конкурсу и способу приявйованя мож найсц на сайту Студентского центру Нови Сад, лєбо достац у друкованей форми у служби змесценя и у шицких студентских домох.

Термин за прияву на Конкурс у СЦ Нови Сад до студентских домох у Новим Садзе, Зомборе и Зренянину: за студентох на першим року од 2. по 16. септембер, за студентох на шицких других рокох од 16. по 31. октобер.

Термин за прияву на Конкурс у СЦ Суботица: за студентох на першим року од 2. по 16. септембер, за студентох на шицких других рокох од 16. по 31. октобер, за студентох другог ступня студийох од 1. октобра по 5. новембер.