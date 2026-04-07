Од пондзелку отворени конкурс за упис до ПУ „Бамби”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за упис до Предшколскей установи „Бамби” зоз Кули, та и до дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре тирва од 6. априла по 6. май, а приявиц ше мож лєм прейґ еУправи.

Зоз Бамбию наглашую же дзеци котри прешлого року остали на лїстини чеканя треба ознова приявиц за упис и пополнїц шицко як и прешлого року, а їх приява того року достанє дополнююци боди по тей основи.

Дополнююци документи треба же би доставели родичи дзецох зоз дружтвено чувствительних катеґорийох, и польопривреднїки котри нє у системи социялно-пензийних осиґуранїкох.

Дополнююци документи мож однєсц особнє до Кули до Бамбию (Йосипа Крамера 19), лєбо на мейл pubambipom.dir@gmail.com, а шицки информациї мож достац и на телефонске число 025/729-990.

По законченю конкурса, лїстина приятих дзецох будзе обявена аж 30. юния, потим остава 8 днї за подношенє пригваркох, жалбох и увиду до документациї. Потим ше буду подписовац контракти о упису, дзе будзе обовязне приложиц лїкарске потвердзенє о вакцинованю, а хто нє подпише контракт по 1. септембер, будзе ше раховац же одустал.