Од пондзелку у Коцуре будзе духовни камп за дзеци

КОЦУР – Християнски камп за дзеци „Путованє по континентох” будзе отримани у Коцуре, у периоду од 26. по 30. юний, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.

Кажди дзень тирваня кампу виплановани, та рижни интересантни активносци буду тирвац од 9 годзин рано по 17 годзин пополадню.

У програми дня плановани стретнуце и ранша физична активносц, Служба Божа, драмски слички, бависка и штафети, полудзенок и ужина, виронаука, роботнї, патренє филмох. Активносци ше буду одвивац у церкви, коло церкви, церковней сали и у Каритасу.

Добродзечни прилог за тоту важну духовну подїю родичи и шицки други можу охабиц у ладички котра поставена на стред церкви.