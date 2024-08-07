Од септембра подрагша комунални услуги

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Зоз Явного комуналного подприємства „Чистота” Жабель сообщели же пре звекшани трошки дїлованя и пре роснуце ценох у економиї у остатнїх двох рокох, принєшена одлука о звекшаню ценох комуналних услугох, як би ше оможлївело дїлованє и отримованє и унапредзованє квалитету комуналних услугох хтори ше каждодньово хаснує.

Нови цени буду на рахункох хтори буду послати у септембру.

За вецей информациї мож наволац службу за наплацованє поглєдованя на число телефона 021/2100430 и 021/2100431.