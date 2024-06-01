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Одбавена гуманитарна представа „Дзе зме погришели?” у Коцуре

автор Ол. Русковски. Фото: М. Фейса
автор Ол. Русковски. Фото: М. Фейса 34 Опатрене

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре, стреду, 29. мая одбавена гуманитарна представа драмскей секциї вирскей настави Електротехнїчней школи „Михайло Пупин” зоз Нового Саду „Дзе зме погришели?.

Зоз госцованьом спомнутей представи почал и тогорочни 14. Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка/ Куцурски клип/ Kuczorai csutka/ Kucura Corncob”.

Члени драмскей секциї з тей нагоди коцурскей публики на гумористични способ представели малтретиранє котре ше случує у школи и борбу управи школи процив того зявеня. Гласни аплауз у скоро полней сали бул знак же млади ґлумци охабели лєм позитивни упечаток зоз своїм виводзеньом. За текст и режию представи була задлужена вироучителька Лїляна Перишич Бурсач.

Представа була гуманитарного характеру, а приход назберани прейґ поставеней ладички у голу Дома култури, або прейґ жиро-рахунка будзе унапрямени за лїченє школяра новосадскей Електортехнїчней школи Михаила Милуна.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей чутки 2024” витворел и два додатни цилї – представел свою ґлумицу Мартину Уйфалуши у новей, цаловечаршей улоги, а тиж наявел и розписованє тогорочного конкурса манифестациї у хторим задата тема за креативних гумористох, сатиричарох, карикатуристох будзе глашиц праве так як глаши и наслов госцуюцей представи – „Дзе зме погришели?”.

У орґанизациї цалей подїї помогли Дом култури Коцур, Церковни одбор Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, Маркет Любоєвич, Добродзечне огньогасне дружтво Коцур, Шаховски клуб Омладинєц, Мото клуб Пеґасус, Месни одбор Рускей матки и Месни одбор Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад зоз Коцура.

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