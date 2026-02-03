РутенпресСпортТексти

Одбавени два пририхтуюци стретнуца

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипа Русина одбавела два пририхтуюци стретнуца всоботу 31. януара и внєдзелю 1. фебруара, а обидва стретнуца одбавела на своїм терену у Руским Керестуре, процив екипох ФК „Славия” зоз Нового Саду и ФК „Гайдук” зоз Стапару.

ФК „Русин” победзел екипу зоз Нового Саду, док зоз екипу Гайдука одбавел нєришено.

1. ФК „Русин” – ФК „Славия” – 5:3. Ґоли за екипу Русина дали: Оґнєн Маркович (2), Виктор Надь (1), Петар Аґбаба (1) и Деян Югик (1).

2. ФК „Русин” – ФК „Гайдук” – 2:2. Ґоли за екипу Русина дали: Петар Аґбаба и Деян Югик.

Екипа Русину шлїдуюце пририхтуюце стретнуце будзе бавиц на соботу, 7. фебруара, у Србобрану зоз екипу ФК „Србобран”.

