Одбавени два пририхтуюци стретнуца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипа Русина одбавела два пририхтуюци стретнуца всоботу 31. януара и внєдзелю 1. фебруара, а обидва стретнуца одбавела на своїм терену у Руским Керестуре, процив екипох ФК „Славия” зоз Нового Саду и ФК „Гайдук” зоз Стапару.
ФК „Русин” победзел екипу зоз Нового Саду, док зоз екипу Гайдука одбавел нєришено.
1. ФК „Русин” – ФК „Славия” – 5:3. Ґоли за екипу Русина дали: Оґнєн Маркович (2), Виктор Надь (1), Петар Аґбаба (1) и Деян Югик (1).
2. ФК „Русин” – ФК „Гайдук” – 2:2. Ґоли за екипу Русина дали: Петар Аґбаба и Деян Югик.
Екипа Русину шлїдуюце пририхтуюце стретнуце будзе бавиц на соботу, 7. фебруара, у Србобрану зоз екипу ФК „Србобран”.