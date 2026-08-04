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Одбавени пририхтуюци стретнуца

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко

БИКИЧ – У рамикох пририхтованя за нову першенствену сезону у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич одбавели по тераз два пририхтуюци стретнуца.

У Бикичу страцели од екипи Трґовачки зоз Сримскей Митровици зоз 2:1, а у Шидзе бавели нєришено 2:2 процив Радничкого.

Як нам гварел предсидатель Управи клуба ОФК Бикич Далибор Гнатко, планує ше и пририхтуюци стретнуца процив Сримских Лазох у Републики Горватскей як и процив Сримцу з Беркасова.

Нова першенствена сезона би мала почац на нєдзелю 23. авґуста.

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