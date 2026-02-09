Одбавени Трианґл турнир у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин”, внєдзелю 8. фебруара у Руским Керестуре одбавели Трианґл турнир, на хторим участвовали три екипи дзе попри домашнього Русина, бавели ище екипи зоз Вербасу и Сивцу.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до трецей класи основней школи.

1. ФК „Душан Силни” 2016 – ФК „Полет” 2016 – 2:1.

2. ФК „Русин” 2016 – ФК „Полет” 2016 – 3:3.

3. ФК „Русин” 2016 – ФК „Душан Силни” 2016 – 0:2.

Перше место освоєла екипа Душан Силни зоз Вербасу, друге место завжала екипа Полет зоз Сивцу, док екипа Русина турнир закончела як трецопласована.

Дзеци после закончених стретнуцох достали медалї за освоєни места.

Екипу Русина на водзел Зденко Шомодї.