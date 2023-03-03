ВЕРБАС – Одбойкашски клуб „Вербас” означел 70 роки од снованя. Свойо початки зазначел пейдзешатих рокох прешлого вику и єден є з найстарших клубох у општини Вербас.

Од формованя вербаского Одбойкашского клубу 1952. року, одбойка у тим стредку зазначовала нєпреривни успишни розвой. Окреме ше видвоюю седемдзешати и осемдзешати роки кед тот вербаски клуб бул перши у општини котри вошол до союзного ранґу змаганя. Вельо напруженя и ентузиязму указане од теди на терену, а и звонка нього.

Клуб ше змага у Першей войводянскей лиґи, и по словох предсидателя и тренера Одбойкашского клубу „Вербас” Душана Коматини, клуб и нєшка успишни и може ше похвалїц з подростком котри численши як у було хторей хвильки у историї клуба.

За розлику од скорейших часох кед нє було лєгко найсц одвитуюцу салу, клуб нєшка ма добри условия за отримованє тренинґох и змаганьох. Найвекша часц одбойкашскей приповедки котра почала пред седем децениї, одвива ше у Малей сали Центра за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше.