Одбор за културу предложел розподзельованє средствох зоз Покраїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи, вчера, 1. юния була отримана порядна 17. схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох на котрей дати предклад за розподзельованє средствох по конкурсу Покраїнского секретарияту за културу.

У двох обласцох конкурса, за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини у 2025. року дати предклад за розподзельованє вкупно 2,4 милиони динари проєктом зоз рускей заєднїци.

Уобласци нєматериялне културне нашлїдство финансовани шицки 12 проєкти котри були приявени, по першей економскей класификациї за институциї и установи опредзелєни 200.000 динари за „Червену ружу” Дома култури Руски Керестур, цо бул источашнє и максимални винос котри Секретарият опредзелєл у тей класификациї.

Далєй у истей обласци, дати предклад за розподзельованє 1,4 милиони динари руским здруженьом – найвецей, 180.000 динари за знїманє и видаванє музичного албума „Одведз ме там дзе нє пада шнїг” здруженю Музика Рутеника у Новим Садзе, а по 144.000 динари опредзелєне за манифестациї „Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове КУД Тарас Шевченко, за „30 роки очуваня културного и националного идентитету” РКУД „Др Гавриїл Костельник” у Кули, Дзецински фестивал „Веселинка” Руского ултурного центру у Новим Садзе, за „13. май” у Новим Орахове КУД „Петро Кузмяк”, за „Мелодиї руского двору” КПД „Дюра Киш” у Шидзе. По 100.000 динари опредзелєне за менши проєкти руских здруженьох – КУД „Жатва” за обнову народного облєчива, за Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” Матки Дружтва Руснацох Нового Саду Войводини, Виртуалну ґалерию АС Юлиян Колесар Фондациї Рутенорум, Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка” КПД ДОК Нови Сад, за Подобову колонию „Еуфемия Гарди” Рускей матки у Руским Керестуре.

У обласци видавательней дїялносци буду финансовани лєм 4 зоз 6 приявених проєктох, у економскей класификациї за институциї и установи, по 300.000 тисячи динари опредзелєне за два проєкти НВУ „Руске слово” – Часопис за културу и уметносц „Шветлосц” и за трилоґию, три кнїжки авторох Златки Чизмар, Владимира Дїтка, и Марини Тодич и Константиноса Петровича.

Док у економскей класификациї за здруженя було опредзелєне лєм 200.000 динари, та по 100.000 предложене за проєкт Зборнїк роботох „Студиа Рутеника” Дружтва за руски язик, литературу и културу, и за двоязичну кнїжку „Дзецинска лиґа” Милада Обреновича КПД ДОК Нови Сад. Без средствох остали два проєкти Рускей матки.

Схадзку водзела предсидателька Мелания Кочиш, а присутни були члени: Татяна Дудаш, Микола Папуґа, Ґабриєла Саянкович, и Елемир Джуджар, як и секретар НСРНМ Таня Арва Планчак.

О шицким ше присутни зложели єдногласно, єдино же Саянковичова була стримана кед ше гласало за 11 проєкти у обласци нєматериялного културного нашлїдства у економскей класификациї за здруженя, толкуюци же по єй думаню нє реалне розподзельованє средствох зоз уровню Покраїни, же у тей класификациї аж 1,4 милиона динари, а у економскей класификациї за установи и институциї лєм 200.000 динари котри опредзелєни за Червену ружу.

По правилнїку и инструкцийох зоз Покраїнского секретарияту, нє могло „прелївац” средства зоз економских класификацийох у тих двох обласцох, за поєдинєчни проєкти требало опредзелїц найменєй 100.000 динари, або нїч, менєй могло лєм у случаю же би за даєден було вимагане менєй средства.

На основи датого думаня Одбору за културу НСРНМ, конєчну одлку о розподзельованю средство принєше Комисия Покраїнского секретарияту за културу, а средства буду уплацовани хасновательом у складзе зоз динамику реализованя проєктох и у складзе зоз прилївом средствох до покраїнского буджету.