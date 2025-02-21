Одбор за културу розписал Конкурс

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна 10. схадзка Одбору за образованє при Националному совиту Руснацох була отримана вовторок, 18. фебруара. На дньовим шоре були прешлорочни Звит и тогорочни план, як и ище даскельо точки, а медзи нїма и розписованє Конкурсу котри тирва по 31. марец.

Схадзку водзела предсидателька Одбору Мелания мали котра поднєсла Звит о прешлорочней роботи Одбору, у котрим наводзи же схадзки отримовани поряднє по потреби и спрам активносцох, же реализовани Конкурс за манифестациї и же члени сотрудзовали и направели усни звит о каждей поєдинєчно. Попри шицим, под їх покровительством седемнац особи представнїки рускей заєднїци участвовали на даєдним з трох семинарох – за руководительох рецитаторскей секциї, дириґентох хорох, або режисерох-аматерох.

Малийова у плану за наиходзаци рок наведла отримованє схадзкох квартално або частейше, прилапйованє буджету з яким будзе Одбор розполагац, розписованє Конкурсу, розподзельованє средствох по Конкурсу, провадзенє културних манифестацийох и подношенє писаних звитох о нїх, як и провадзенє семинарох за членох нашей заєднїци.

На схадзки прилапени и предклад же би Конкурс за орґанизованє манифестацийох з обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2025. року бул розписани такой, и же будзе тирвац заключно зоз 31. марцом. И того року подношителє ше можу опредзелїц за єдну зоз понукнутих трох обласцох – манифестациї, купованє народного облєчива и инструментох, и анґажованє руководительох секцийох.

Присутни, на основи прешлорочней догварки о оценьованю финансованих манифестацийох, през розгварку резимирали упечатки, и оценєли чи манифестациї сполнєли задати критериюми. На основи того, догварене же шицки орґанизаторе манифестацийох котри планую конкуровац, буду поволани на схадзку на котрей им буду дати напрямки и предклади.

Начално, на схадзки утвердзени и Календар репрезентативних манифестацийох, догварене же нєт потреби додавац нови манифестациї, а за векшину уж познати и датум отримованя.

На початку присутни пецеро члени: Мелания Мали, Сашо Палєнкаш, Александар Планкош, Микола Папуґа и Иван Канюх прилапели записнїки зоз предходних штирох схадзкох.