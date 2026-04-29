Одбор за културу розподзелєл средства по конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за културу Националного совиту рускей националней меншини отримал 14. порядну схадзку на котрей розподзелєни милион 350 тисячи динари по їх Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2026. року. Принєшени предклад такей одлуки будзе прешлїдзени Вивершному одбору на потвердзованє.

Схадзку водзела предсидателька Одбору Мелания Мали Кочиш, а присуствовали члени: Елемир Джуджар, Ґабриєла Саянкович, Татяна Дудаш, и Микола Папуґа.

Одбор за културу розподзелєл исти средства як и прешлого року, до Календару репрезентативних манифестацийох додата ище єдна вецей манифестация „Коцурска чутка” орґанизатора КПД ДОК Нови Сад, а Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у орґанизациї Дружтва Руснацох Войводини Матка зоз Нового Саду, з того Календара нє достанє средства. Поровнуюци зоз прешлим роком, средства зменшани двом манифестацийом, дзепоєдним су звекшани, а звекшана и сума котра опредзелєна за анґажованє фахових руководительох.

Одбор за културу тоту ставку у їх буджету предложел же би була розподзелєна на шлїдуюци способ – Дружтво за руски язик, литературу и културу за Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова” 25.000 и за 36. Днї Миколи М. Кочиша 30.000 динари. По 60.000 динари КПД „Иван Котляревски” з Бикичу за манифестацию „Пришли нам Русадля” и КПД ДОК з Нового Саду за 16. Медзинародни фестивал „Коцурска чутка” цо и нова манифестация у Календару. РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули 65.000 за орґанизованє Стретнуца рецитаторох „Михайло Зазуляк”. КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова за орґанизованє манифестациї „13. май” 75.000 динари, а 80.000 Дому култури Руски Керестур за 33. Културну манифестацию „Костельникова єшень”, цо видзе за трецину менєй як прешого року.

По 95.000 за анґажованє фахових руководительох секцийох КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, Дружтво Руснацох зоз Суботици, КПД „Карпати” зоз Вербасу, и Дружтво Руснацох зоз Сримскей Митровици. По 115.000 динари ше предклада за вельки манифестациї: Дом култури Руски Керестур за 58. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, КУД „Жатва” зоз Коцура за манифестацию „Коцурска жатва”, Руски културни центер за 25. Дзецински фестивал „Веселинка”, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова за 23. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, як и Дом култури Руски Керестур за 65. Фестивал рускей култури „Червена ружа” цо менєй скоро за трецину як прешлого року.