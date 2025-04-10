Одбор за културу розподзелєл средства по конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзки Одбора за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох розподзелєни пенєжи по Конкурсу одбора за културу за орґанизованє манифестацийох, и дати предклад розподзельованє средствох по двох покраїнских конкурсох.

По Конкурсу котри розписал Одбор за културу, розподзелєни милион и 350 тисячи динари на 16 проєкти, сцигли и два прияви котри нє розпатрани, понеже ше нє одноша на манифестациї котри у Календару репрезентативних манифестацийох Руснацох.

По другей точки дньового шора, дати предклад за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох котри розписал Покраїнски секретарият за културу зоз обласци нєматериялного нашлїдства и обласци видавательней дїялносци. Ту у двох точкох, зоз по двома економскима класификациями, потримани вкупно 14 проєкти, а за 5 нє дата потримовка. По тим конкурсу виостала потримовка проєктом котри вимагали суму меншу од 100 тисячи динари, понеже менши винос од того нє могло опредзелїц. Вкупно розподзелєни 2 милиони и 300 тисячи динари.

Дати и предклад розподзельованє средствох по Явним конкурсу за софинансованє програмох и проєктох котри унапрямени на унапредзенє правох националних меншинох-националних заєднїцох котри розписал Покраїнски секретарият за национални меншини. Ту дати предклад за розподзельованє милион 636 тисячи динари на 11 проєкти, а потримовка нє дата лєм двом проєктом.