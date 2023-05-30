Одбор за образованє отрима першу схадзку

НОВИ САД – Перша схадзка Одбору за образованє будзе отримана на штварток, 1. юния з початком на 17 годзин у Новим Садзе, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На дньовим шоре будзе слова о упису до перших класох у Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, учебнїкох за виборну наставу и музичну културу, o нащиви школярох 3. и 4. класи зоз керестурскей школи до Коцура и Дюрдьова, о медзиокружних и републичних змаганьох зоз руского язика и сербского як нємацеринского, о Лєтней школи, стипендийох за школярох перших класох. Тиж ше на схадзки планує формованє орґанизацийного одбору за преславу 270 рокох образованя по руски и догварка о оводох у Коцуре и Дюрдьове.