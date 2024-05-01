Одборнїки СО Шид принєсли вецей значни одлуки

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид, на вчера, 30. априла отриманей схадзки принєсли Одлуку о Просторним плану општини, а тиж и одлуку о початку виробку Програми за унапредзованє социялней защити на подручу општини.

Тиж принєшена и Одлука о способе витворйованя права на финансийну помоц дзецом, школяром и студентом зоз хтору одредзене же безплатни учебнїки достаню и окреме талантовани школяре.

СО вигласала и одлуку о початним ликвидацийним билансу як позарядового финансийного звиту ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“, а одборнїки розришели длужносци окончователя длужносци директора спомнутого подприємства Славицу Сремац, хтора уж скорей менована за ликвидацийного управителя, а розришени и потерашнї члени Надпатраюцого одбору спомнутого подприємства.

Як наявел предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович, вчерайша схадзка локалного парламента була предостатня у тим зволаню, а скорей локалних виберанкох хтори буду отриманаи 2. юния, у цеку мая будзе отримана ищє єдна, остатня схадзка у тим зволаню.