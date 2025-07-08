Оддзелєнє за русинистику поволує заинтересованих будуцих студентох

НОВИ САД – На сайту Филозофского факултета обявени термини за перши уписни рок. Онлайн приявйованє кандидатох будзе 15, 16. и 17. юлия 2025. року. За особне приявйованє за кандидатох хторим ше нє удало конкуровац онлайн одредзени 18. юлий, а деталї буду обявени на сайту Факултета.

Час и место, як и розпорядок покладаня по студийних ґрупох, буду обявени на сайту Факултета док будзе розписани Конкурс, а покладанє приємного испита заказане за 24, 25. и 26. юлий 2025. року.

Оддзелєнє за русинистику поволує шицких заинтересованих же би ше приявели на Конкурс. За студентох хтори буду студирац руски язик и литературу обезпечене одредзене число местох за финансованє зоз буджету.

Прелиминарна ранґ лїстина будзе обявена найпознєйше по 27. юлий 2025. року, а конєчна ранґ лїстина будзе позната 30. юлия 2025. року.

Упис приятих кандидатох окончи ше од 31. юлия по 3. авґуст 2025. року, а детальнєйши информациї буду обявени на сайту Факултета.

Зоз Филозофского факултету совитую же би ше провадзело сайт тей високошколскей установи понеже ше обявйованє Конкурсу и других информацийох обчекує того тижня.