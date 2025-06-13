Одгуковали шпиванки и танци

Швето Русадля у Бикичу уж 13. рок познате и по отримованю културней манифестациї „Пришли нам Русадля” у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“. Бикичанє зачували єден стари обичай, то валянє або зрубованє „майового древа” и претворели удатно до културней манифестациї. Утвердзена форма остала през шицки тоти роки и указала ше як добра.

Пестованє традициї виражене през етно штанди хтори рихтаю жени зоз здруженя женох зоз општини Шид, а централна часц манифестациї концерт у Доме култури. И того року Бикичанє порихтали богату програму преткану зоз танцами и шпиванками. Манифестацию провадзи и шпиванка „Русадля, Русадля” з хтору ше роками манифестация и отвера, а того року ю виведли наймладши члени КПД „Иван Котляревски”. Обачлїво же домашнї увагу даваю младим, односно дзецом хтори и будучносц нє лєм манифестациї, алє и бикичского културного аматеризма. Вони у добре обдуманих и вибраних точкох шпивали, танцовали та и ґлумели.

Каждого року орґанизатор ше остара програму концерта збогациц зоз госцами, а того року госци були члени аж два КУД зоз Републики Горватскей, „Яким Гарди” зоз Петровцох и „Осиф Костельнїк” зоз Вуковару хтори виведли шпиванки и танци. Зрубованє „майового древа” шлїдзи после концерту, а древо роками опрез етно хижи у центру валала. Ту ше як и вше, шпива и танцує, а вец хлопи зоз шекеру зрубую древо и на концу ше шицки дружа на коктелу.

И тогорочна манифестация була удатна и видно було же уложене вельо труду и роботи домашнїх. А у шицким их потримала и красна слунечна хвиля.