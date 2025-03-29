Одказана промоция „Генцарох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция ЦД „Генцаре” автора Владимира Малацка, вчера вечар одказана пре нєсподзивану шмерц пензионованого професора физики Евґения Медєша Генца, пред самим початком програми.

Промоция музично-поетского колажу „Генцаре” инспирована праве зоз рокенрол ґенерацию покойного професора Генца, мала буц отримана у виронаучней сали вчера вечар на 20 годзин, а у рамикох 57. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Промоция одказана, а кеди будзе отримана будзе одлучовац Орґанизацийи одбор Драмского мемориялу.