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Одказана промоция „Генцарох”

автор М. Афич
автор М. Афич 3 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция ЦД „Генцаре” автора Владимира Малацка, вчера вечар одказана пре нєсподзивану шмерц пензионованого професора физики Евґения Медєша Генца, пред самим початком програми.

Промоция музично-поетского колажу „Генцаре” инспирована праве зоз рокенрол ґенерацию покойного професора Генца, мала буц отримана у виронаучней сали вчера вечар на 20 годзин, а у рамикох 57. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Промоция одказана, а кеди будзе отримана будзе одлучовац Орґанизацийи одбор Драмского мемориялу.

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