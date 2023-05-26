Одкрита спомин-биста Петрови Коньовичови у Чуроґу

ЧУРОҐ – З нагоди сто штерацец роки од народзеня познатого композитора Петра Коньовича, на Спасовдан, предсидатель Општини Жабель Урош Раданович и Слободан Коньович, хторому композитор бул бачи, шветочно одкрили спомин-бисту Петрови Коньовичови у центру Чуроґа, у месце дзе є народзени 1883. року.

Шицких присутнх поздравел Слободан Коньович, и виражел вельке подзекованє у мено фамелиї за здогадованє на бачика Петра, односно бачика Перу, як го волали.

Директор Туристичней орґанизациї општини Жабель, хтора и иницирала тото збуванє, Серґей Запорожац визначел же нє дошлєбодзи анї єдней файти уметносци же би була занєдзбана. Вон ище гварел же коло шицких проєктох хтори водза ґу напредованю општини, култура нє шме буц занєдзбана, як анї история, лєбо уметносц. Понеже, як гварел, шицки населєня у општини Жабель музеї на отвореним, окреме Чуроґ. Тота биста здогадує же зме горди и же жадаме подзековац нашим предком. З ґенерациї на ґенерацию будземе преношиц шицко цо ма вредносц, як бизме ше отримали як народ зоз озбильну историю и традицию. Запорожац ище наглашел же у наиходзацим периодзе будзе ше ище вецей пестовац историйни локалитети и памятнїки.

Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович гварел же Патар Коньович бул вельки чловек свойого часу, єден з найвекших сербских композиторох, хтори поставел фундамент нашей култури.