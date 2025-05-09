Одкрити спомин-плочи Руснацом и русийским пилотом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень побиди над фашизмом и його 80-рочнїца у Руским Керестуре означени штварток 8. мая у центре валала при памятнїку погинутим борцом у Другей шветовей войни.

З тей нагоди положени спомин-плочи погинутим русийским пилотом Червеней армиї Андрейови Афанасєвичови Харченкови (1914 – 5. новембер 1944), Василийови Антоновичови Кожевнїкови (1922 – 5. новембер 1944), Иванови Ивановичови Иваненкови (1921 – 5. новембер 1944). Шицки троме були борци 17. воздушеней армиї, 3. українского фронта, а погинули 5. новембра 1944. року у Руским Керестуре.

Окрем спомин плочох, на керестурским теметове обновени и їх памятнїк за цо ше остарал Славо Дудаш и Здруженє борцох Месна орґанизация Руски Керестур.

На истим месце у парку при памятнїку погинутим борцом у Другей шветовей войни положена и спомин плоча погинутим Руснацом 1992. року – Ромкови Олеярови, Дюрови Джуджарови, Звонкови Гардийови, а мено Славка Афича будзе накнадно написане.

На подїї були вельочислени жителе, школяре зоз керестурскей школи, члени Здруженя борцох, борецких орґанизацийох зоз Беоґраду и Нового Саду и домашнї погинутих борцох.