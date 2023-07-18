Одкуп жита по 25 динари за килу плус пдв

БЕОҐРАД – Републична Дирекция за робни резерви одкупи 200.000 тони меркантилного жита тогорочного урожаю, домашнього походзеня, по цени од 25,00 динари/кґ плус пдв.

Купованє меркантилного жита окончи ше прейґ Продуктней берзи а.д. Нови Сад. Приявйованє почина нєшка, 18. юлия, прейґ интернет бока Продуктней берзи а.д. и будзе кажди роботни дзень у периоду од 9 по 14 годзин, покля нє будзе приявене потребне количество.

Жито треба же би було узрете, здраве, без знакох сплєшнєтосци, квалитетне, добре за костиранє людзох, а условия обявени на сайту Републичней Дирекциї за робни резерви и Продуктней берзи а.д. Нови Сад.

Предносц при приявйованю маю физични особи – ношителє реґистрованих польопривредних ґаздовствох.