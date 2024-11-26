Одлична Искра за конєц полусезони

СРБОБРАН – Фодбалски клуб Искра всоботу, 23. новембра, у Србобрану одбавела петнасте першенствене стретнуце Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК Србобран дзе у остатнїм колу єшеньскей часци першенства зазначела прешвечлїву побиду зоз резултатом 1:4.

Искра бавела у составе – Вид Неделькович, Марко Секулич, Милан Ефендич, Зоран Сердар (Лука Дорокхази), Мариян Малацко (Дьордє Байчич), Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Лазар Милованович), Давид Неделькович (Павле Човс), Димитриє Ґрубачич и Давид Гарди (Михайло Буила).

Ґоли за Искру дали: Зоран Сердар дал два ґоли, док Мариян Малацко и Душан Бокан дали по єден ґол.

Зоз одбавеним 15. колом ВФЛ Сивер, закончена перша полусезона у хторей ФК Искра забера 10. место зоз освоєнима 17 бодами. Треба визначиц же млади центарфор екипи Искри, Никола Адамович перши стрилєц лиґи зоз посцигнутима 9 ґолами.