Одличне бависко Искри

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю, 25. авґуста у Коцуре одбавел друге першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи процив екипи Бачка 1901 зоз Суботици и зазначела побиду зоз резултатом 2:0.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Зоран Сердар (Давид Неделькович), Никола Адамович (Дьордє Байчич), Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Миливой Ґаджич, Давид Гарди (Лазар Милованович) и Павле Човс (Димитриє Ґрубачич).

Ґоли за Искру дали Дамян Ґубаш и Душан Бокан.

У идуцим 3. колу Войводянскей лиґи, Искра будзе госцовац, на соботу, 31. авґуста у Байши и будзе бавиц зоз екипу Байша, а стретнуце почнє на 16:30 годзин.