Одлични наступ Кекина и Комбатох на ювилейней Водовей (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Викенд у Руским Керестуре означела музична манифестация Водова фест, 10. по шоре, на хторей публика уживала у одличних наступох бендох и музичарох – Раскид 13, ФелдМаршал, Миле Кекин и Мортал Комбат, а за добру „афтерˮ журку постарал ше Бранимир Боянович односно ди-джей Мрле.

Тогорочна Водова у Спортскей гали почала зоз звуком поп-панк бенду „Раскид 13” хтори мали покус нєподзековну улогу „зограцˮ публику на початку, а после мелодичного панк бенда зоз Панчева, у кус озбильнєйшей, цмейшей атмосфери предлужел алтернативни рок состав ФелдМаршал зоз сушедного Оджаку.

Горватски музичар, фронтмен леґендарного бенду Хладно пиво, Миле Кекин, на одушевиє велького числа публики, наступел истого вечара у рамикох своєй велькей турнеї „Саунтрек за животˮ. Кекин виведол нє лєм писнї зоз своїх соло проєктох, алє и вецейдеценийни гити свойого дакедишнього бенду „Хладно пиво” хтори, судзаци по овацийох, публика лєдво дочекала чуц.

После нього, предлужело ше зоз твардейшим звуком, и наступом бенду Мортал Комбат. Накадзи рушел перши риф шицки руки у публики нашли ше у воздуху, а интересантне було обачиц же тота беоґрадска ґрупа ма у Керестуре надосц младих фанох.

Конєц вечара бул резервовани за денс музику, по виборе DJ Mrlе-а, Бранимира Бояновича.