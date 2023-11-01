Одлични наступ процив Текстилцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шесте коло у своєй Розвойней лиґи младших катеґорийох, пионире Фодбалского клубу „Русин”, одбавели всоботу 28. октобра дома процив Текстилцу з Оджаку, з резултатом 2:3 (2:1).

Перши ґол за Русин дал Андрей Виславски, потим госци виєдначую на 1:1, а вец пред конєц першого полчасу други ґол за Русин дава Марко Илич.

Вельке преобраценє настава у другей часци стретнуца, кед пионире Текстилцу даваю два ґоли и пребераю водство на 3:2. Теди уж було обачлїво же русиновцом понєстава моци, понеже мали лєм єдного резервного бавяча, док их госцуюца екипа мала дзешецерих, и вше частейше уруцує нових, швижих и одпочинутих бавячох.

За Русин наступели дзеци 5. и 6. класи – Андрей Виславски, Алексей Виславски, Дарко Еделински, Ерик Русковски, Йован Цвєтичанин, Марко Илич, Єлисей Пап, Никола Планчак, а понеже их нє було досц у їх составе бавели и двоме младши хлапци зоз 4. класи, Тони Надь и Даниел Фейди.

Того викенду, на соботу 4. новембра, млади русиновци буду мац аж два змаганя. Дзеци 4. класи наступя на турниру у Лалитю, дзе буду бавиц процив оджацкого клубу, а пополадню дзеци 1, 2, 3, и 5. класи у своєй Розвойней лиґи одбавя на домашнїм Ярашу процив Младосци з Крущичу.