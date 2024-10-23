Одлични резултати за одховйовалїще Надьових

КУЛА – На фодбалским терену ФК Кула на Ґедеру отримана специялизована вистава нємецких овчарох под назву „Други Войводина куп”, на хторим було вельке число учашнїкох зоз Сербиї и реґиону.

На специялизованей вистави нємецких овчарох участвовали и Биляна и Михал Надьово зоз Руского Керестура зоз трома псами и у моцней конкуренциї зазначели красни резултати.

У катеґориї сукох од три до шейсц мешаци кратка шерсц – сука Mia Von Donna Garten завжала 4. место.

Потим у катеґориї псох од дзевец до дванац мешаци кратка шерсц – пес Gaucho Vom Funken Spiel завжал 2. место.

И тиж у катеґориї сукох од дзевец до дванац мешаци длуга шерсц – сука Gala Vom Funken Spiel завжала 1. место.

Треба визначиц же сука Gala Vom Funken Spiel була преглашена за найлєпшого младого пса длугей шерсци на цалей вистави нємецких овчарох, у конкуренциї од 40 псох.

На вистави участвовали коло 125 пси у шицких катеґорийох од наймладших од три по шейсц мешаци, та до роботних псох. Виставу оценьовали реномовани фаховци – Дамир Йованович зоз Горватскей хтори оценьовал у катеґориї пси шицких класох и Марио Бокикио зоз Италиї хтори оценьовал суки шицких класох.

Акцент на тогорочней вистави бул на вибераню найкрасшого пса на цалей вистави.

Специялизовану виставу нємецких овчарох у Кули орґанизовали Кинолоґийни союз Сербиї и Клуб любительох нємецких овчарох.