Одлични русиновци процив моцней екипи з Оджаку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своєй Пионирскей лиґи подруче Зомбор, фодбалере Русину вчера на домашнїм Ярашу одбавели треце коло процив моцней екипи Текстилац зоз Оджаку, у хторим госци надвладали домашнїх зоз 5:4.

Ґоли за Русин посцигли шлїдуюци бавяче – Желько Шомодї дал два ґоли, док по єден дали Андрей Чизмар и Лука Стойков.

Окрем нїх, за Русин наступели и – ґолман Марко Драґутинович, капитен Даниєл Надь, Теодор Штранґар, Давид Джуня, Марко Илич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Лука Фа, Борис Кочиш, Марко Сеґеди, Марко Колошняї, Матей Макаї, Алекса Сопка и Тони Орос. Тренер младим русиновцом, Деян Йолич.

Перше коло русиновци одбавели прешлого тижня, 13. септембра, тиж на домашнїм терену, у истим составе, кед прецерпели пораженє од 5:0 од екипи Полет зоз Сивцу. Друге коло було одложене, а у шлїдуюцим штвартим колу Русин наступи у госцох процив Липару.