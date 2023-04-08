Одлука о порушованю поступку злучованя двох подприємствох

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки принєсли одлуку о порушованю поступку злучованя ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ ґу ЯП „Завод за урбанизем“ о чим их обвисцел општински правобранїтель Милан Филипович.

СО тиж прилапела и Звит о роботи Општинскей управи за 2022. рок хтори виложела начальнїца Општинскей управи Бояна Мравик.

Одборнїки вигласали и пременку єдного члена у Школским одборе Основней музичней школи „Филип Вишнїч“ у Шидзе и дали согласносц на вименки и дополнєня Статуту Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“.

СО дала согласносц на одлуку Школского добору Основней школи „Йован Йованович Змай“ о пременки шедзиска школи, а тиж принєшени и вецей одлуки у вязи зоз маєтнима правнима питанями зоз компетенциї локалней самоуправи.