Одлуки о родней ровноправносци и енерґетскей ефикасносци

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора вчера отримана, одборнїки вигласали нови Локални акцийни план за унапредзованє родней ровноправносци за 2024. и 2025. рок и прилапели звит о роботи Комисиї за родну ровноправносц за прешли рок.

СО тиж прилапела и звит о роботи Општинскей управи за прешли рок, як и програму енерґетскей ефикасносци од 2024. по 2026. рок.

Тиж вибрани и општински Совит за медзинационални одношеня, а Руснацох у тим совитодавним целу, як и потераз, будзе представяц Деян Бобаль з Бикичу.

Одборнїки принєсли и одлуку о порушованю поступку ликвидациї ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ и вецей одлуки з обласци урбанизму.

Схадзка почала з минуту цихосци за шицких погинутих у НАТО аґресиї 1999. року.