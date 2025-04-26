Нєшка акция одношеня ПЕТ одпаду

ВЕРБАС – Акция одношеня ПЕТ амбалажного одпаду (пластична амбалажа од води соку и подобне) зоз вербаских улїчкох будзе запровадзена нєшка, 26. априла.

Роботнїки Дїловней єдинки Чистота Явного комуналного подприємства Комуналєц почню зоз збераньом ПЕТ одпаду на 7 годзин и нєобходне же би по теди жителє винєсли мехи опрез своїх обисцох.

По сообщеню ЯКП Комуналєц, за кажди полни мех тей файти амбалажи, Вербащанє достаню исто тельо празни мехи же би ше благочасово порихтали за шлїдуюцу акцию. Бивательом будинкох у квартельних блокох доступни дротово контейнери за руцанє тей амбалажи.

Компетентни апеловали на гражданох же би оддзельовали тоту файту одпаду у своїх ґаздовствох, понеже ПЕТ амбалажа шмеце, алє є нє одпад и мож ю подполно рециклирац през процес рециклажи.