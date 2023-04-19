Одредзени критериюми за валалски хижи

СЕРБИЯ – Конкурс за купованє хижох на валалє тирва уж мешац, а як гваря зоз Министерства за старанє о валалу у тей хвильки ше обробя блїзко 250 вимоги зоз шицких часцох Сербиї. До 2023. року през тоту програму купене вецей як 1.600 хижи блїзко 5.000 людзом.

Млади людзе котри жадаю субвенциї за хижу на валалу муша сполнїц даскельо условия:

– подношитель прияви нє шме мац вецей як 45 роки, муши буц граждан Сербиї, муши мац пребивалїще на териториї Републики Сербиї (РС) и же є нє власнїк або совласнїк нєрухомосци на териториї РС, же подношитель прияви нє у родзинстве зоз власнїком нєрухомосци, же є нє у поступку одобрйованя средствох за купованє нєрухомосци и же у хвильки подношеня прияви нє маю нєвимирени обовязки спрам держави. Шицки тоти условия муша сполньовац и супруг и супруга у малженстве.

Попри обовязних условийох, подношителє приявох муша сполнїц ище єден од двох условийох котри ше одноша на тото же би ше на валалу жило самостойно у хижи под закупом лєбо у фамелийней заєднїци зоз шицкима членами фамелиї, потим же би жил у городским штредку у нєрухомосци под закупом самостойно лєбо зоз фамелию и же ма намиру жиц на валалу.

Хижи котри подлєгую програмом Министерства за старанє о валалу тиж муша прейсц одредзени критериюми. Валалска хижа муши ше находзиц у валалу у котрим єст голєм єден од обєктох явней служби лєбо услугох (здравствена амбуланта, пошта, школа, станїца превозу, итд…), а першенствено муша сполньовац основни условия за живот и биванє.

Обовязна документация котра ше муши доставиц у прияви, як и формулар прияви мож найсц у документу Програми, котри обявени на сайту ресорного министерства за старанє о валалу.