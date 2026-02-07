Одредзени рядошлїд виводзеня на „Ружовей заградки”

НОВИ САД – Вчера у студию Радио-телевизиї Войводини у емисиї Добри вечар Войводино зоз жребом вибрани рядошлїд виводзеня шпиванкох на тогорочним Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка.

Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка будзе отримани 1. марца у Сербским народним театре, а отвори го Тамбурови оркестер и перша шпиванка будзе Одали ми милу у интерпретациї Мирослава Малацка.

Того року на 36. фестивалу Ружова заградка буду представени 16 нови композициї, а шпивачох буду провадзиц два оркестри: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер. Проби шпивачох и оркестрох, ище тирваю, а пошвидко шлїдзи и студийне знїманє шпиванкох.

Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка, почнє 1. марца точно на 20:00 годзин и будзе директно преношени на трецей програми радия и на другей програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.

Рядошлїд виводзеня шпиванкох:

1. Одали ми милу – Мирослав Малацко

2. Моєй шестри – Ксения Вереш

3. Хто нас зачува – Борис Маґоч, Славко Бучко, Йоаким Гаргаї

4. Як роца квет – Мирела Тимко

5. Майски рана – Танита Ходак Планчак

6. Ти – Катарина Кочиш

7. Одава ше дзивочка – Антонела Надь

8. Били квет – Михайло Будински

9. Русалка – Дарина Бесерминї

10. Будз моя любов – Ивана Чордаш

11. Керестурски шори – Звонимир Кочиш

12. Суша – Михаил Рамач

13. Ей, Сримицо моя – Борис Маґоч

14. Ей, кед бим могла – Саня Дивлякович

15. Най писнї чечу – Йовґен Надь

16. Свойо чувайме – Мирела Тимко, Дарина Бесерминї, Саня Дивлякович, Александра Колбас