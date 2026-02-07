Одредзени рядошлїд виводзеня на „Ружовей заградки”

НОВИ САД – Вчера у студию Радио-телевизиї Войводини у емисиї Добри вечар Войводино зоз жребом вибрани рядошлїд виводзеня шпиванкох на тогорочним Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка.
Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка будзе отримани 1. марца у Сербским народним театре, а отвори го Тамбурови оркестер и перша шпиванка будзе Одали ми милу у интерпретациї Мирослава Малацка.
Того року на 36. фестивалу Ружова заградка буду представени 16 нови композициї, а шпивачох буду провадзиц два оркестри: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер. Проби шпивачох и оркестрох, ище тирваю, а пошвидко шлїдзи и студийне знїманє шпиванкох.
Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка, почнє 1. марца точно на 20:00 годзин и будзе директно преношени на трецей програми радия и на другей програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.
Рядошлїд виводзеня шпиванкох:
1. Одали ми милу – Мирослав Малацко
2. Моєй шестри – Ксения Вереш
3. Хто нас зачува – Борис Маґоч, Славко Бучко, Йоаким Гаргаї
4. Як роца квет – Мирела Тимко
5. Майски рана – Танита Ходак Планчак
6. Ти – Катарина Кочиш
7. Одава ше дзивочка – Антонела Надь
8. Били квет – Михайло Будински
9. Русалка – Дарина Бесерминї
10. Будз моя любов – Ивана Чордаш
11. Керестурски шори – Звонимир Кочиш
12. Суша – Михаил Рамач
13. Ей, Сримицо моя – Борис Маґоч
14. Ей, кед бим могла – Саня Дивлякович
15. Най писнї чечу – Йовґен Надь
16. Свойо чувайме – Мирела Тимко, Дарина Бесерминї, Саня Дивлякович, Александра Колбас