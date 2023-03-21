Оджак пришол порихтанши

РУСКИ КЕРЕСТУР – И Русиново пионире, всоботу 18. марца, точнєйше дзеци 7. и 8. класи, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавели 1. коло ярнєй часци у хторим прецерпели пораженє од 5:1 од екипи ОФК з Оджаку.

Госцуюци бавяче побиду, медзи иншим, виборели и прето же пришли у комплетним составе, зоз шесцерима заменскима бавячами, односно зоз вкупно 17 бавячами, док русиновцох було точно 11-ецеро.

Оджацки пионире од початку нападали, стваряли вельо вецей нагоди, а ґу тому були просеково и за єден рок старши од русиновцох, цо у тим возросту прави вельку розлику. Но, и попри шицкого, госцуюцим бавячом нє мож нє припознац добру порихтаносц и бависко на терену.

За Русин бавели – Йован Плавшич, Владимир Кочиш, Валентина Кочиш, Алекса Сопка, Иван Медєши, Даниєл Надь, Лука Фа, Давид Джуня, Андрей Чизмар и Вукашин Вуйович. Тренер Деян Йолич.